お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が９日、毎日放送「せやねん！」に出演。２日に行われた井上尚弥（大橋）ｖｓ中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の「マネー事情」についてコメントした。同番組では、この?世紀の一戦?のマネー事情について調査。それによると、チケット料金は１万１０００〜３３万円で、東京ドームには５万５０００人のファンが詰めかけた。また配信チケットは前日までが６０５０円、当日が７１５０円。大橋ジムの大橋