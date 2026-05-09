[5.9 J2・J3百年構想リーグEAST-B第16節 いわき 0-1 甲府 ハワスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは9日に第16節を行った。2位のいわきFCと首位のヴァンフォーレ甲府の対戦は、甲府が1-0で勝利した。前半14分、甲府が先制に成功する。MF武井成豪が中盤から浮き球パスを放つと、PA内に入り込んだDF遠藤光が右足シュート。ゴール左隅に流し込み、1-0と先手を打った。甲府は前半21分にカウンターからMF佐藤和弘がシュート。しかし