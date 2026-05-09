◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１６節札幌４―３大宮（９日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２札幌は９日、ホームで壮絶な打撃戦の末、Ｊ２大宮を４―３で破り、６連勝を飾った。前半１１分に左サイドのＦＫからＤＦ梅津龍之介（２１）がヘディングで豪快にネットを揺らして先制。法大在学中の特別指定選手による出場４試合目でのＪ公式戦初ゴールで勢いづき、同３９分には左サイドを完全に崩して中央に