◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１６節 札幌４―３大宮（９日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２札幌は９日、ホームで壮絶な打撃戦の末、Ｊ２大宮を４―３で破り、６連勝を飾った。

前半１１分に左サイドのＦＫからＤＦ梅津龍之介（２１）がヘディングで豪快にネットを揺らして先制。法大在学中の特別指定選手による出場４試合目でのＪ公式戦初ゴールで勢いづき、同３９分には左サイドを完全に崩して中央に走り込んだＦＷティラパット（１９）が決めて追加点を挙げた。こちらも出場８試合目での初ゴールとなった。さらに４４分、相手バックパスに反応したＦＷ荒野拓馬（３３）がスライディングシュートを決め、前半だけで３得点。同アディショナルタイム（ＡＴ）１分に１点を返されたが、２点リードで折り返した。

後半２分、１８歳のＦＷ日高元にゴールを許し、１点差に迫られると同１５分にＭＦ山本桜大（２１）の得点でついに追いつかれる。しかし、後半ＡＴ３分、途中出場のＦＷキングロード・サフォ（２４）がスルーパスに抜け出して決勝弾。加入２年目でのこちらも初ゴールで打ち合いを制し、札幌は東地区Ｂグループ３位に浮上した。

札幌の６連勝は、前回Ｊ２優勝を果たした２０１６年以来。その時は４月２３日のホーム・Ｃ大阪戦での１〇０を皮切りに、同２９日のホーム・徳島戦、５月３日のアウェー・金沢戦、同１５日のアウェー・水戸戦、同２２日のアウェー・讃岐戦といずれも１―０勝利で５連勝。同２８日のホーム・山口戦に３〇１勝利し、６連勝を達成している。続く６月４日のホーム・千葉戦に２△２で引き分け、連勝はストップした。

なおクラブ記録はＪ２初優勝を飾った００年の第９節から２３節までの１４連勝。ただ同年は延長Ｖゴール方式が導入されており、９０分間では６連勝が最長。９０分間での最長は０７年の第１４節から２０節までの７連勝。次節の１６日アウェー・福島戦で９０分勝ちなら、クラブ最長タイ記録になる。