秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまは、緑化推進などに貢献した団体などを表彰する式典で、各地で起きている山火事について気持ちを寄せられました。【映像】生徒らと笑顔で懇談される佳子さま佳子さま「今年も岩手県大槌町など各地で山火事が起きています。消火活動に力を注いで来られた方や、避難された方のことを考えながら、火が収まることを願ってきました」佳子さまは、東京都内で開かれた「森と花の祭典みどりの感謝祭」で祭