和歌山の郷土料理『すろっぽ』って？大根と油揚げで即完成、さっぱり嬉しい簡単副菜

和歌山県南部で親しまれてきた郷土料理「すろっぽ」を、おうちで手軽に再現。大根とにんじんを細切りにして煮て、仕上げに酢を加えてさますことで、さっぱりとした口当たりに。油揚げのコクが加わり、切り干し大根の煮もののようなやさしい味わいが楽しめます。

和歌山発の家庭料理「すろっぽ」とは？

大根、にんじんの産地である和歌山県南部で伝えられてきた家庭料理。大根とにんじんを千六本（2〜3mm角の細切り）に刻んだことから「せんろっぽん」がなまって「すろっぽ」になったともいわれています。油揚げが入ることで酸味がまろやかになり、さっぱりとした切り干し大根の煮もののような味わいです。

『すろっぽ』のレシピ

材料（作りやすい分量）

油揚げ……2枚

大根……3cm（約150g）

にんじん……1/3本（約50g）

だし汁……1カップ

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1/2



作り方

（1）材料を切る

大根、にんじんは皮をむき、ともに長さ3〜4cmのせん切りにする。油揚げは両面に熱湯をかけて油抜きをし、ペーパータオルで水けを拭き、縦半分に切ってから幅7mmに切る。

（2）小鍋で煮る

小鍋にだし汁と大根、にんじんを入れ、中火にかけて3分ほど煮る。砂糖、しょうゆ、油揚げを加え、ときどき混ぜながら3分煮る。火を止めてから酢を加えて混ぜ、さます。

大根とにんじんの食感に、油揚げのコクが合わさったさっぱりとした味わい。仕上げに酢を加えることで、あと味も軽やかに楽しめます。お好みで酢の量を調整しながら、ぜひおうちで味わってみてください。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）