純烈のリーダー酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された4人組グループ「モナキ」が9日、みずほペイペイドームのソフトバンク―ロッテ戦で始球式を行った。経歴は俳優や会社員などさまざまで、グループ名は「名もなき」に由来。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がヒット中だ。マウンドに立ったのは地元福岡出身のケンケン。高校