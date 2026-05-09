【モデルプレス＝2026/05/09】Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS?PLANET」（通称：ボイプラ2）から誕生したグローバルボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（ALD1／アルファドライブワン）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」の「ARTIST STAGE」に出演した。【写真】「ボイプラ2」誕生グループメンバー、ハプニングの瞬間◆ALPHA DRIVE ONE、リオがハプニ