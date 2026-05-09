俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）の第4話が、3日に放送された。あす10日の第5話放送を控え、一流ホテルの社長令嬢・新海映里を演じる長濱ねるの美貌に反響が寄せられている。【場面写真】華やかさと気品を併せ持った婚約者本作は、秋元康が企画を手掛けるオリジナルドラマ。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財