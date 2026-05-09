社長令嬢役・長濱ねる、美貌に反響「目も心も奪われてしまいました」「ねるちゃんお嬢様似合う」
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の第4話が、3日に放送された。あす10日の第5話放送を控え、一流ホテルの社長令嬢・新海映里を演じる長濱ねるの美貌に反響が寄せられている。
【場面写真】華やかさと気品を併せ持った婚約者
本作は、秋元康が企画を手掛けるオリジナルドラマ。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師になった河瀬桃子（仁村）が、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈の純愛ラブストーリーとなっている。
第3話のラストで、「私は、キム・ミンソクの婚約者です」と、ミンソクと桃子の前に突然姿を現した映里。第4話では本格登場し、その存在が心を通わせ始めていたミンソクと桃子の心をざわつかせることになる。
韓国の財閥・ファングムホテルグループ社長の養子であるミンソクと、日本の一流ホテルチェーンの社長令嬢である映里は、ビジネス上の利益関係から親同士が決めた婚約者同士だった。しかし、ミンソクに横領の疑いが掛けられたことで婚約関係は解消。それでも映里は、今もなお自らを「婚約者」だと語り、ミンソクの前に現れた。
第4話では、6年前、20歳の誕生日を迎えた映里をミンソクが祝福し、映里が「私、あなたと結婚する」「あなたは必ずファングムのトップになる」と語る場面が描かれた。さらに、桃子らが運営する子ども食堂を訪れ、エプロンを着用して、手作りのハンバーグを調理する姿も登場した。
社長令嬢であり、多数のフォロワーを抱えるインフルエンサーでもある映里。そんな映里を演じる長濱の華やかな姿に視聴者からは「映里ちゃん綺麗」「映里様に目も心も奪われてしまいました」「ねるちゃんお嬢様似合う」「ねるお嬢様〜」といった声が寄せられている。
【場面写真】華やかさと気品を併せ持った婚約者
本作は、秋元康が企画を手掛けるオリジナルドラマ。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師になった河瀬桃子（仁村）が、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈の純愛ラブストーリーとなっている。
韓国の財閥・ファングムホテルグループ社長の養子であるミンソクと、日本の一流ホテルチェーンの社長令嬢である映里は、ビジネス上の利益関係から親同士が決めた婚約者同士だった。しかし、ミンソクに横領の疑いが掛けられたことで婚約関係は解消。それでも映里は、今もなお自らを「婚約者」だと語り、ミンソクの前に現れた。
第4話では、6年前、20歳の誕生日を迎えた映里をミンソクが祝福し、映里が「私、あなたと結婚する」「あなたは必ずファングムのトップになる」と語る場面が描かれた。さらに、桃子らが運営する子ども食堂を訪れ、エプロンを着用して、手作りのハンバーグを調理する姿も登場した。
社長令嬢であり、多数のフォロワーを抱えるインフルエンサーでもある映里。そんな映里を演じる長濱の華やかな姿に視聴者からは「映里ちゃん綺麗」「映里様に目も心も奪われてしまいました」「ねるちゃんお嬢様似合う」「ねるお嬢様〜」といった声が寄せられている。