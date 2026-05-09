ビジュアル系バンド「0.1gの誤算」公式Xは9日までに文書を発表し、ベース眞崎大輔、ギター河村友雪に関してSNS上で投稿された女性問題に関し、事実関係を認め、謝罪した。SNS上では、眞崎がファンを妊娠させて子どもがいること、河村と交際していたマネジャーが自死したとの投稿がなされ、波紋を呼んでいた。0.1gの誤算は文書の中で「眞崎大輔の件に関しましては、事務所として把握しており、事実であることを確認しております」と