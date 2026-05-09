令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase34「潜る」が10日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case34「潜る」予告復活した莫（今井竜太郎）は、ねむ（堀口真帆）の悪夢に執着するジーク（天野浩成）の深層心理に潜入、ジークの過去を目の当たりにする。ジークに宿るナイトメアを見極めた莫は再びジークと対峙、ゼッツvsドォーンの決戦が始まる！