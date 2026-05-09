「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で、９日（日本時間１０日）に左肩痛で調整が遅れていたブレーク・スネル投手がメジャー復帰することを明言した。これにあわせ先発ローテを再編する形になった。スネルは本来、３Ａでリハビリ登板を行う予定だったが、６日にグラスノーが背中を痛めて緊急降板。再調整の期間が必要となったため、スネルがメジャー復帰を果たす