「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で、９日（日本時間１０日）に左肩痛で調整が遅れていたブレーク・スネル投手がメジャー復帰することを明言した。これにあわせ先発ローテを再編する形になった。

スネルは本来、３Ａでリハビリ登板を行う予定だったが、６日にグラスノーが背中を痛めて緊急降板。再調整の期間が必要となったため、スネルがメジャー復帰を果たす形となった。

これにより９日に先発予定だった佐々木の先発は週明けになる見通し。１０日の先発マウンドにはローテ順通りロブレスキーが上がる。ローテを再編したロバーツ監督は、グラスノーについて「２、３日様子を見ることになる」と今後の方針を示唆したが、１時間後に「腰のけいれん」のため、１５日間の負傷者リストに入れたことが発表された。今季最長タイとなる１３連戦のスタートを前に痛い離脱だ。

この日の佐々木は入念なキャッチボールを行い、最後は捕手を座らせて１７球を投じた。その際に、１球ごとにデータを確認。平地での投球練習はここまであまりやったことはないが、マクギネス投手コーチ補佐の指導を受けながら調整を進めていた。