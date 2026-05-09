＜ママたちの熱狂シール活動＞娘がハマるシール交換！お店で選ばせてあげたいけれど…【第1話まんが】
私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は最近、流行りのシール交換にすっかり夢中になっています。私も子どもの頃はお小遣いが入るたびに文房具店へ行き、ワクワクしながらシールを選んでいました。よく友だちと集まってシールを交換しあっていた記憶があります。その楽しさを、娘もまさに今感じているのでしょう。集めたシールを嬉しそうに眺める娘の姿を見るたび、私はなんだか懐かしい気持ちになっていたのでした。
娘はレアなシールを見せびらかしたい気持ちもあったのでしょう。公園へ持っていくと案の定、居合わせた子どもたちが交換したいと言って集まってきたそうです。ハマればハマるほど、いろんな種類のシールがあることを知っていきます。
私はいつもネットで情報を探して、オンライン購入しています。下の子がまだ1歳半なので、欲しいものを探しにお店へ行くのは難しいです。そんなある日、娘の保育園時代のママ友・レイさんから連絡がきました。
シール交換に夢中な娘のために、私はSNSなどを駆使して情報を集めていました。
レアな新作シールが入手できたりすると私まで嬉しくなります。
最近は娘と盛り上がる会話といえば、シールの話がほとんどだと言っても過言ではありません。
ただ私はフルタイムで働いているし、1歳半の下の子がいるから休日も思うように動けません。
友だちが親子でお店をハシゴして選んでいるという話を聞くと、同じことをしてあげられなくて申し訳なく思います。
そんななか、ママ友から娘の好きなキャラクターの新作シールが購入できるという知らせが届き、私は思わず飛びついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
娘はレアなシールを見せびらかしたい気持ちもあったのでしょう。公園へ持っていくと案の定、居合わせた子どもたちが交換したいと言って集まってきたそうです。ハマればハマるほど、いろんな種類のシールがあることを知っていきます。
私はいつもネットで情報を探して、オンライン購入しています。下の子がまだ1歳半なので、欲しいものを探しにお店へ行くのは難しいです。そんなある日、娘の保育園時代のママ友・レイさんから連絡がきました。
シール交換に夢中な娘のために、私はSNSなどを駆使して情報を集めていました。
レアな新作シールが入手できたりすると私まで嬉しくなります。
最近は娘と盛り上がる会話といえば、シールの話がほとんどだと言っても過言ではありません。
ただ私はフルタイムで働いているし、1歳半の下の子がいるから休日も思うように動けません。
友だちが親子でお店をハシゴして選んでいるという話を聞くと、同じことをしてあげられなくて申し訳なく思います。
そんななか、ママ友から娘の好きなキャラクターの新作シールが購入できるという知らせが届き、私は思わず飛びついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子