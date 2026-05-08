子ども食堂の支援に役立ててもらおうと静岡県ゴルフ場協会が８日、使用済みゴルフボールの売却代金を県に寄付しました。８日は、県ゴルフ場協会の代表者らが県庁を訪れ、静岡県「こどもの居場所応援基金」へおよそ86万円を寄付しました。この寄付金は加盟ゴルフ場で実施している「子ども食堂支援プロジェクト」で使用済みゴルフボールの売却代金を取りまとめたものです。寄付金は今後、県内の子ども食堂などの支援に活