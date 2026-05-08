中国のインターネット情報当局は4月末、「剪映（CapCut）」など一部の著名な動画編集ソフトや生成AIプラットフォームに対し、行政指導を行いました。AI生成コンテンツの識別表示規定を適切に履行しなかったためです。昨年、同規定が施行されて以来、規制当局が違反企業を名指しして処分した初のケースとなります。この規制措置は明確なシグナルを発しています。中国におけるAI生成コンテンツのコンプライアンス管理は、政策の提唱