UKラップ随一の実力者、ロイル・カーナー（Loyle Carner）のフジロック'26出演が決定。2017年のデビューアルバム『A Little Late』で注目を集め、内省的なリリックと越境的なサウンドで知られる彼の現在地とは。再来日を記念して、最新アルバム『Hopefully!』の制作背景を語った昨年実施のインタビューをお届けする。もし、ロイル・カーナーをまだ知らないのなら、彼の内省的な作品群を少し聴くだけで、すぐに馴染めるはずだ。ロン