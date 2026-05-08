ゲームのサウンド開発を行なうAZSTOKEは、山梨県甲州市塩山に大規模フォーリー専用フィールド「SKYSQUARE(スカイスクエア)」を開設。8日から予約受付を開始した。屋内スタジオでは不可能だった、斧による薪割り、木片や石材の衝突音、花火の音など、大規模・高エネルギーなフォーリー収録に対応する、日本初のフィールド型レコーディングスタジオ。オンラインにて見積もり