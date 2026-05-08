エミレーツ航空は、アラブ首長国連邦（UAE）国旗を機体全体にあしらった特別塗装機（エアバスA380型機、機体記号：A6-EVG）を公開した。UAEのシェイク・モハメド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム副大統領兼首相が呼びかけた国民運動に応える形で展開する、エミレーツ航空の「This Flag Will Always Fly」キャンペーンの一環。国旗を3Dデザインで機体両側面に施した。同機はすでに、ドバイ〜ニューヨーク・ブリスベン線に投