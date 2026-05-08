年金暮らしの親が成人している無職の子どもを養うにあたって、経済的な苦しさを感じる場合があるでしょう。子どもに生活保護を受けさせることを検討している方もいるかもしれません。 本記事では、同居している子どもに生活保護を受けさせることができるのか、また、生活保護の受給要件や2人世帯の1ヶ月の平均支出について解説します。 生活保護はどんな人が受給できる？ 厚生労働省によると、生活保護は、生活に