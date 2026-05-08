架空の動物園の臨時休園告知をすることで、密かな人気を博していたXアカウント「鈴原動物園」。5月8日に突如として、その「中の人」の正体がM-1ファイナリストのカベポスター・永見大吾であったことを告白。さらに結婚発表まで行う衝撃の展開を見せ、フォロワーを騒然とさせています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Xアカウント「鈴原動物園」は2026年4月に運用が開始された、架空の動物園の公式アカウント