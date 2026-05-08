カベポスター永見が結婚　まさかの“裏アカ”での報告に「どこで何発表してんねん」

架空の動物園の臨時休園告知をすることで、密かな人気を博していたXアカウント「鈴原動物園」。

5月8日に突如として、その「中の人」の正体がM-1ファイナリストのカベポスター・永見大吾であったことを告白。さらに結婚発表まで行う衝撃の展開を見せ、フォロワーを騒然とさせています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

Xアカウント「鈴原動物園」は2026年4月に運用が開始された、架空の動物園の公式アカウント。「ヤギが土地権利書を食べてしまった」「コウモリがドラキュラになりそう」など嘘の休園理由を告知するといったネタ投稿で、人気を集めていました。

同アカウントは5月8日に「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と書かれた画像を投稿。

「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見と申します」と突然の正体告白を行ったうえで、「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と続けました。

カベポスターはM-1グランプリ2022、2023でファイナリストにも残った人気お笑いコンビ。永見さんはボケ、ネタ作り担当です。

永見さんは自身のメインアカウントでも「裏アカにてご報告があります」として、該当の報告ポストを引用しており、なりすましではない正真正銘の報告となっています。

開設から約1か月で約3万人のフォロワーを獲得し、バズも連発していた注目のネタアカウントのまさかの正体に「永見さんだったの！！？」「どこで何発表してんねん」「見返してみたらめっちゃ永見」といった声が相次いでいます。

永見さんは「鈴原動物園」のアカウントを通じて「まだまだ未熟な動物園ではございますが、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」と綴り、報告を結びました。

＜参考・引用＞

カベポスター 永見さん（@kp_nagami）

鈴原動物園（@su_zoo_hara）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050807.html