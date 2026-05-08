【モデルプレス＝2026/05/08】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が8日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」のARTIST STAGEに出演した。【写真】SEVENTEEN弟分メンバー、ハートポーズで接近ファンサ◆TWS、客席から登場TWSは2024年1月、PLEDIS ENTERTAINMENTからSEVENTEEN（セブンティーン）以来約9年ぶりとなるボーイグループとして韓国デビューを