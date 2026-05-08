ゴールデンウィークが明け、子育て中の親を対象としたアンケートで約6割が子どものメンタルの変化を感じたと回答した。精神科医は「他人と比較する声かけはNG」と指摘し、共感と安心感を与える対応を勧めている。「学校に行きたがらない」親の約7割がケア必要と回答ゴールデンウィークが明け、7日から多くの仕事や学校が始まった。安宅晃樹キャスター：子育て中の親などを対象にした「ゴールデンウィーク明けに、子どものやる気低