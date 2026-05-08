【イスタンブール共同】イラン軍事当局の報道官は8日、米軍がホルムズ海峡周辺でイランの石油タンカーを攻撃し、ケシム島やイラン沿岸部を空爆したと主張した。報復として米艦船を攻撃し損害を与えたとした。タスニム通信が伝えた。