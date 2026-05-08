会社員で漫画家の玖島川のりさんの漫画「大きな話になりかけて、危なかった（マジ）」が、Xで1万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

取引先の紹介で、商店街の会長さん親子と対面した作者。和やかに始まった場の空気が、会長さんの思いがけない一言によって一変し…という内容で、読者からは「ジワる」「日本語難しいですね」「誰もうそをついていないのに（笑）」などの声が上がっています。

言葉足らずが招いた、“ヒヤリ”とする誤解

玖島川のりさんは、Xやブログ「会社員 玖島川の日常」で漫画を発表しています。玖島川のりさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

玖島川のりさん「これまで良好な関係を築いていた取引会社の担当者との信頼関係を、危うく失いかけるワンシーンでした。読者の皆さんへ注意喚起の意味で投稿しました」

Q.この後、誤解はすぐ解けたのでしょうか。

玖島川のりさん「最終的にはきちんと誤解を解き、現在も変わりなく、一緒に仕事をしております。3コマ目に出てくるワンちゃんがとても大人しく、担当者からは見えにくい位置にいたので状況説明に少し時間がかかりましたが…」

Q.「誤解されている」と分かった瞬間、頭の中ではどのようなことを考えていましたか。

玖島川のりさん「私はこの担当者に仕事をもらっていた立場でしたので、今後、取引がなくなってしまう最悪の状況を想像してしまいました。誤解が解けるまで、本当に不安な気持ちだったことを覚えています」

Q.普段から、ワンちゃんを見かけた際に触れ合うことは多いのでしょうか。

玖島川のりさん「はい、多いです。実は今年に入ってから愛犬のチワワを亡くしているのですが、このとき出会ったのは、少しその子に似た面影を感じるワンちゃんでした。なので、ついつい過剰に触れ合ってしまったのかもしれません。現在もマルプー（トイプードルとマルチーズのミックス犬）を飼っているくらい、大の犬好きです」

Q.今回のように、思わぬ誤解をされてしまった経験はこれまでにもありますか。

玖島川のりさん「数え切れないほどございます」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

玖島川のりさん「言葉の足りなさで招いてしまったトラブルでもあるので、私のコメントと同様に『日本語って難しい』という内容が数多く寄せられていたと思います。また、私と同じく犬好きの方も多くいらっしゃいました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

玖島川のりさん「引き続き、身近に潜む『些細な事件簿』を漫画にしていきたいと思っています。SNSなどで皆さまに注意喚起しながら、私自身もトラブルを未然に防ぐ努力を、怠らないよう注意していきたいです」