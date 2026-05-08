広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が７日、マツダで行われた投手指名練習に参加した。「母の日」にあたる１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発することが決定。同日に始球式を務める母・恵美さんへの感謝を胸に、最高の親孝行を果たすことを誓った。忘れられない１日になりそうだ。赤木が１軍に再合流。プロ初先発となる１０日・ヤクルト戦へ向け「チームが勝てるピッチングを心がけてやっていきたい」