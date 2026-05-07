トヨタ自動車は７日、レクサスの新たな電気自動車（ＥＶ）「ＴＺ」を世界初公開した。３列シートのスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）で、今年冬頃の発売を予定する。ＴＺは全長５・１メートル、幅約２メートルで、航続距離は暫定値で６２０キロ。主に子どもがいる家族層を想定しており、乗車定員は６人で、３列目もゆったりと使える設計とした。テストコースを備える「トヨタテクニカルセンター下山」（愛知県豊田市）で、デザイ