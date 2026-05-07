【新華社北京5月7日】中国北京市にある北京大学の民主楼で4日、日本語学科開設80周年記念式典が開催された。北京大学日本語学科の起源は、京師同文館時代にまでさかのぼることができる。1946年に同大学が「東方語文学系（東方言語文学部）」を設立した際、日本語専攻はその主要言語の一つに位置付けられ、中国の高等教育機関において最も早く開設された日本語専攻となった。49年から学部生の募集を開始し、北京大学は国内で最