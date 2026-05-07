新年度は、出会いの季節です。部署異動、新入社員、新しい取引先--。初対面の場において、第一印象がその後の関係性を左右します。多くの人がスーツや髪型には気を配っていますが、その一方でほぼ確実に見落とされているポイントがあります。それは「口元」です。商談で名刺を差し出した瞬間、相手の視線は無意識にあなたの「口元」に向いています。これは心理学でいう「ハロー効果」によるもの。たった1本の黄ばんだ歯、わずかな