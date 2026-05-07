5月1日より映画『ラプソディ・ラプソディ』が劇場公開中です。作品としては小粒な印象がありますが、決して穏当なだけの内容ではなく、ピリリと刺激があり、先が読めない意外な展開もあり、見た後はちょっと勇気と元気がもらえる良作でした。クスクスと笑い声が漏れたり、展開の驚きを共有できる劇場で見ると、さらに楽しめるでしょう。また、オフビートなコメディドラマに思えるところですが、後述する通り「別のジャンル」が顔を