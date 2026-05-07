パスタ専門店「ジョリーパスタ」は5月7日より、「南イタリア横断フェア “シチリア編”」を開催。初夏にぴったりな爽やかなパスタや前菜など3品を販売する。ジョリーパスタ「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」4月から開催中の「南イタリア横断フェア」。5月は、地中海に囲まれた“シチリア”をテーマに開催する。爽やかなクリームチーズをトッピングした「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナ