【2026 COFFEE GEAR】忙しい朝の一杯を手間なく、しかも本格的に楽しみたいならコーヒーメーカーが強い味方となる。市場では多くのメーカーが個性を競うが、中でもおすすめは「マグヘ直接抽出するマシン」だ！＊＊＊コーヒー趣味と言えばこだわりのハンドドリップと相場が決まっているが、コーヒーを飲みたい気分はタイムレス。朝の一杯を欠かさない君ならコーヒーマシン、中でもマグに直接抽出できるモデルの利便が高い。