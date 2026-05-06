5月6日までに、歌手の錦野旦が自身のInstagramを更新。最新の投稿には、俳優の永井大の姿が公開され、その近影に驚きが広がっている。錦野は、《5月4日、浜松、日帰りの仕事》と静岡に仕事で訪問をしていたことを報告。《品川駅で永井大さんに声かけしていただき》《一瞬わからないくらい精悍に》と、突然永井に声をかけられたことを明かしたのだ。「そんな報告とともに添えられた写真は、偶然会った永井さんと錦野さんのツー