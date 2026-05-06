「レイズ−ブルージェイズ」（５日、タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手が初回の第１打席で１０号先制ソロを放った。直後のベンチでは奇妙なセレブレーションが行われ、ファンの注目を集めた。フォーシームを右中間スタンドにたたきこみ、悠然とダイヤモンドを一周してきた岡本。ベンチ前でゲレーロにホームランジャケットを着せられてベンチに戻ると、岡本のお辞儀に合わせて全員がお辞儀する奇妙な光景が生まれた。