5日は二十四節気のうち夏の始まりとされる「立夏」です。山形県内は朝から日差しが降り注ぎ、行楽日和となりました。5日午前10時ごろ、山形市の文翔館前の道路です。道路沿いには白にピンク、赤色とツツジの花が鮮やかに咲き誇っていました。5日は夏が始まる日とされる「立夏」。県内は各地で朝から天気に恵まれ、日差しも降り注ぐ行楽日和となりました。5日の各地の最高気温は山形20.5℃、村山で20.3℃、東根で19.9℃鶴岡で19.7℃