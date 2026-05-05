海藻の角を生やしたウーパールーパーの砂の像を作る親子連れ＝５日、逗子市新宿の逗子海岸「子どもの日」にちなんで親子が協力して「砂の芸術」を作るイベントが５日、逗子海岸（神奈川県逗子市新宿）で行われた。初夏の日差しを浴びながら２０組１５０人のチームが趣向を凝らし、砂でできた巨大なカバやサメ、宇宙船などユニークな力作を生み出した。イベントは同市主催で今年で４４回目を迎える「子どもの日」の恒例行事。１