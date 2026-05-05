海藻の角を生やしたウーパールーパーの砂の像を作る親子連れ＝５日、逗子市新宿の逗子海岸

「子どもの日」にちなんで親子が協力して「砂の芸術」を作るイベントが５日、逗子海岸（神奈川県逗子市新宿）で行われた。初夏の日差しを浴びながら２０組１５０人のチームが趣向を凝らし、砂でできた巨大なカバやサメ、宇宙船などユニークな力作を生み出した。

イベントは同市主催で今年で４４回目を迎える「子どもの日」の恒例行事。１チーム最大１０人で組み、５メートル四方のエリアで砂を掘って積み上げ、貝殻や海藻で装飾した。海辺に休むウミガメの像や貝殻で“雪化粧”をした富士山などもお目見えした。

同じ保育園の卒業生と保護者で組んだ１０人チームは湘南の海を望む藤沢・江の島の風景を砂浜の上に再現。展望灯台の代わりに流木を砂の山に突き刺し、江ノ島電鉄や江の島大橋も砂で忠実に作り上げた。小学５年の緒方奏太君（１０）は「江の島の土台が崩れて難しかったけど楽しかった」とうれしそうに振り返った。

最高賞の「市長賞」は海藻の角を生やしたウーパールーパーの作品が受賞。同市内のフラダンス教室の仲間と参加した小学３年の三河内朝陽（みつこうちあさひ）さん（８）は「去年は入賞できなかったのでリベンジできた」と満足そうだった。（深沢 剛）