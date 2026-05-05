最大12連休となった今年の大型連休。6日の振替休日までお休みという方が多いかもしれません。大型連休を秋田で過ごした人のUターンラッシュが始まりました。鴨下望美アナウンサー「大型連休も終盤です、JR秋田駅、秋田を発つ人、そして見送りに来た人で混雑しています。」JR東日本秋田支社は、大型連休にあわせて先月24日から6日までの13日間に上り・下りあわせて71本の臨時列車を運行しています。「新幹線に乗って埼