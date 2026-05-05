フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「やりたいと思わない」仕事をぶっちゃけた。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。平野が映画に初めて出演したという話題から、真麻は「私は絶対ドラマはやりたいと思わないので、凄いなと思います。私、無理ですね、演技は」とキッパリ。「父親が俳優と思えないぐらいの大根役者なんで、私が」とぶっちゃけ。