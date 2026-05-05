張本の復調が待たれる(C)Getty Images卓球世界選手権団体戦（ロンドン）は大会も後半戦に入り、現在は決勝トーナメントの試合が行われている。現地時間5月4日に日本男子代表はトーナメント1回戦でベルギーと対戦。3-1で勝利し、6日の2回戦へとコマを進めた。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像張本智和、松島輝空、戸上隼輔の3選手でこの1回戦に臨んだ日本は、