ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。（※記事は取材時2024年6月の状況）＊＊＊◆ネット上で物議を醸した”ある投稿”先日、ネット上である投稿が話題となりました。物議をかもしたのは、小学校の算数ドリルの一ページ。小学校3年生レベルの、ごく普通の割り算問題に混じって「18÷0」という問題が。これに対して、投稿者