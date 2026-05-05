北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第4話が、4日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに描くオリジナルストーリー。若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村）が、生徒たちの夢を応援し、自身も成長していく軌跡を描く。朝野が若狭水産高校に赴任し、宇宙食開発に共に奔走した生徒