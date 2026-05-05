大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が5日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）は幕内・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）、大栄翔（32＝追手風部屋）らと連続で17番取って15勝2敗。右上手を引いての力強い寄り、頭をつけて攻め込むなど迫力十分で「途中で、ちょっと息が上がったけど、いい感じにできた。藤ノ川の動きが早いから、負けな