中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟』（NHK総合・火曜10時〜）の第2回「希望のコーヒーとタマゴサンド」が、5月5日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】三彦の言葉が桐山を怒らせて…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに