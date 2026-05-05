ゴールデンウィーク中の山形県内で山菜採りの遭難が相次いでいます。鮭川村の山林にササダケ採りに入った84歳の女性が4日から行方が分からなくなっていて、警察などが5日朝から捜索しています。行方が分からなくなっているのは、鮭川村曲川の無職新田昭子さん（84）です。警察の調べによりますと新田さんは、4日午後3時半ごろ、笹竹を採ろうと自宅近くの山に1人で入りました。しかし、夜の8時になっても帰宅しなかった