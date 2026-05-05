参政党の神谷代表が4日静岡市を訪れ、2027年春の統一地方選の静岡県内での目標は、「最低10人以上の当選」と語りました。（参政党神谷代表）「目標としては10人、11人あたりを目指していますが、これは最低の数ですので。各選挙に（候補者を）立てていって早く静岡県連20人ぐらいの体制にしたいと思っている。」4日静岡市で行われた参政党の候補者を募集する説明会に訪れた神谷代表。説明会には160人が参加したということです。