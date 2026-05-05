こどもの日に“最強の鉄道キッズ”を決める白熱バトルが開幕する――。きょう5日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ』(毎週火曜19:00〜)では、小学生とは思えない知識と鉄道愛を持つ8人が激突し、友情と涙が交錯する展開に。3時のヒロイン・福田麻貴も「最後はもらい泣きしそうに」と絶賛する。「最強の鉄道キッズが集結! 鉄道知識No.1決定戦!」今回は、鉄道への愛と知識では誰にも負けないという令和の