タレントで女優の加藤紀子（53）が4日、Xを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で共演していた、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の加藤紀子吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。加藤は「ジョージからLINEのお返事貰えること信じてたんだけどな」と吐露。そして「スイッチ元水曜メンバーで集まってジョージのこと、笑ったり泣いたり怒ったりする会やるからどこかから見てて